A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CONEGLIANO-VITTORIO VENETO SUD VERSO BELLUNO

Roma, 11 settembre 2024 – sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di pavimentazione, nella notte di sabato 14 settembre, con orario 00:00-6:00, saranno disposti i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Conegliano e Vittorio Veneto sud in direzione Belluno;

-sarà chiuso il ramo di allacciamento che da A28 Portogruaro-Conegliano immette su A27 Venezia-Belluno per chi proviene da Pordenone ed è diretto verso Belluno.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Conegliano, percorrere la SP15 Cadore-Mare in direzione Conegliano fino all’intersezione con la SS13 Pontebbana, proseguire su questa in direzione Udine fino all’intersezione con la SS51 Alemagna, proseguire su quest’ultima in direzione Vittorio Veneto e rientrare in A27 a Vittorio Veneto sud.