A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CONEGLIANO-TREVISO NORD VERSO VENEZIA

Roma, 10 settembre 2024 – sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Conegliano e Treviso Nord, in direzione Venezia.

Contestualmente, sarà chiuso il ramo di allacciamento tra A28 Portogruaro-Conegliano e A27 Venezia-Belluno per chi viene da Pordenone ed è diretto verso Venezia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Conegliano, proseguire su SP15, su SS13 in direzione Treviso, successivamente percorrere la SP102 Var, fino a Via Scattollon, per poi entrare in A27 a Treviso Nord.