A27 VENEZIA-BELLUNO: AL VIA I LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD

Da lunedì 16 settembre

Roma, 13 settembre 2024 – Sulla A27 Venezia-Belluno, nell’ambito del piano di ammodernamento che Autostrade per l’Italia sta attuando sulla rete in gestione, a partire da lunedì 16 settembre prenderanno il via i lavori di riqualifica delle pensiline della stazione di Vittorio Veneto Nord al km 58+900.

Le lavorazioni, che per specifiche caratteristiche tecniche necessitano di essere svolti in assenza di traffico, sono state programmate al termine della stagione estiva al fine di agevolare i transiti turistici. Pertanto, a partire dalle 6:00 di lunedì 16 settembre, fino a venerdì 18 ottobre, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto Nord al km 58+900, in entrata e in uscita, con i lavori che saranno svolti in modalità continuativa grazie all’impiego di circa 20 tra uomini e mezzi che si alterneranno su più turni di lavoro consecutivi.

Per tutta la durata delle attività, la Direzione di Tronco di Udine ha previsto un potenziamento del servizio di assistenza agli utenti e l’installazione di un’apposita segnaletica integrativa lungo la viabilità alternativa.

Durante il periodo di chiusura, in alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Vittorio Veneto Sud (Km 52+300) o lo svincolo libero di Belluno – Cadola (km 77+200).