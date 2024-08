A27 MESTRE-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FADALTO LAGO DI SANTA CROCE-BELLUNO VERSO BELLUNO

Roma, 19 agosto 2024 – Sulla A27 Mestre-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie “Fadalto est” e “Cave est”, nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Fadalto Lago di Santa Croce e Belluno, verso Belluno/SS51 Alemagna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fadalto Lago di Santa Croce, proseguire sulla SS51 Alemagna verso Belluno, per rientrare in A27 allo svincolo di Belluno.