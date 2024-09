A27 MESTRE-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS51-BELLUNO VERSO MESTRE

Roma, 16 settembre 2024 – Sulla A27 Mestre-Belluno, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS51 Alemagna (km 82+500) e lo svincolo di Belluno (km 77+200), verso Mestre. Sarà contestualmente chiusa l’area di servizio Ponte nelle Alpi ovest, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, percorrere la SS51 Alemagna ed entrare in A27 a Belluno (Cadola).