A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: RIAPRE IN ANTICIPO IL TRATTO ARONA-GRAVELLONA E GRAVELLONA-CARPUGNINO

Roma, 20 giugno 2024 –Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, intorno alle 13:30, è stato riaperto in anticipo di due ore e mezza, il tratto compreso tra Arona e Gravellona-Verbania in direzione di Gravellona Toce e il tratto compreso tra Gravellona e Carpugnino verso Genova Voltri, precedentemente chiuso per consentire al gestore competente l’intervento di ripristino della linea elettrica sovra passante l’autostrada.