A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CASALE MONFERRATO SUD ED IL BIVIO CON LA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA IN DIREZIONE GENOVA

Roma, 20 settembre 2024 – Poco dopo le 18, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato riaperto il tratto compreso tra Casale Monferrato Sud ed il bivio con la A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Genova, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria Olimpia all’altezza del km 74.

Sul luogo dell’evento sono in corso le operazioni di rimozione e messa in sicurezza di uno dei mezzi pesanti da parte dei soccorsi meccanici, delle pattuglie della Polizia Stradale ed dell personale della 1° Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su una corsia e si registrano 5 km di coda verso Genova.