A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO A21-CASALE MONFERRATO SUD. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO CASALE MONFERRATO SUD-ALLACCIAMENTO A21

Roma, 9 luglio 2024 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Casale Monferrato sud, verso Gravellona Toce, che era prevista dalle 23:00 di questa sera, martedì 9, alle 4:00 di mercoledì 10 luglio; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Monferrato est”.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto Casale Monferrato sud-allacciamento A21, dalle 23:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 luglio, per consentire il transito di trasporti eccezionali, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Monferrato ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casale Monferrato sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Alessandria sud o in A21 alla stazione di Alessandria ovest.