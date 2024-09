A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO STANOTTE L’ALLACCIAMENTO A21 VERSO TORINO

Roma, 18 settembre 2024 – Per consentire lavori di competenza SATAP, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 18, alle 6:00 di giovedì 19 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Genova e da Gravellona Toce, il ramo di allacciamento sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Torino.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Alessandria sud, al km 59+500 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 a Felizzano Quattordio, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Torino.