Viabilità

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, nelle due notti di giovedì 9 e venerdì 10 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Arona, verso Gravellona Toce.

In alternativa, chi percorre la A26 da Genova verso Gravellona Toce, potrà anticipare l’uscita in A26 alla stazione di Borgomanero, al km 153+000. Chi proseguirà oltre la stazione di Borgomanero, verrà deviato obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 ad Arona, per riprendere il proprio itinerario in direzione Gravellona.