A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO MILANO

Roma, 31 luglio 2024 -Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di competenza SATAP, dalle 22:00 di giovedì 1 alle 6:00 di venerdì 2 agosto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-per chi proviene da Gravellona Toce, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Milano. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Romagnano Sesia Ghemme, al km 145+100, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A4 a Biandrate, per proseguire poi in direzione di Milano;

-per chi proviene da Genova, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Milano.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Vercelli est, al km 116+800, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A4 a Biandrate, per proseguire poi in direzione di Milano.