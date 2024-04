Viabilità

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole (km 45+300) e Masone (km 14+000), verso Genova, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 29, alle 5:00 di martedì 30 aprile; di conseguenza, sarà regolarmente aperta anche l’area di servizio “Stura ovest”.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura sulla stessa A26 del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona (km 0+000) e Ovada (km 30+999), verso Alessandria/Gravellona Toce, dalle 00:00 alle 6:00 di lunedì 6 maggio, per consentire lavori di manutenzione galleria.

Le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est” saranno chiuse dalle 23:00 di domenica 5 alle 6:00 di lunedì 6 maggio.

In alternativa, i mezzi pesanti dovranno percorrere la A7 Serravalle-Genova,mentre i veicoli leggeri potranno uscire in A10, alla stazione di Genova Pra’ ed entrare in A26 ad Ovada.