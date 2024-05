Viabilità

A26 GENOVA VOLTRI GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CASALE MONFERRATO SUD

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne della stazione di Casale Monferrato sud, per consentire lavori di pavimentazione, come di seguito indicato:

-dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 maggio, sarà chiusa in entrata verso Genova; l’entrata verso Genova non sarà disponibile anche per effetto della chiusura del tratto Casale Monferrato sud-allacciamento A21, verso Genova (con orario 23:00-5:00), per consentire il transito di trasporti eccezionali.

In alternativa si potrà entrare alla stazione di Alessandria sud, al km 59+500;

-dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Genova e da Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Casale Monferrato nord, al km 94+100;

-dalle 00:00 alle 6:00 di venerdì 17 maggio, sarà chiusa in entrata verso Genova e Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Casale Monferrato nord, al km 94+100.