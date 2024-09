A26 GENOVA-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO SUL TRATTO COMPRESO TRA MASONE E OVADA IN DIREZIONE GRAVELLONA TOCE, TEMPORANEAMENTE CHIUSO

Roma, 4 settembre 2024 – Poco dopo le 17:00, sulla A26 Genova-Gravellona Toce, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Masone ed Ovada, in direzione Gravellona Toce, a causa di un mezzo pesante in fiamme nella Galleria Campasso, ora spento, all’altezza del km 16,9.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 11 km di coda in direzione Gravellona Toce in corrispondenza dell’uscita obbligatoria.

Gli utenti in viaggio sulla A26 in direzione Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria a Masone, potranno rientrare in A26 ad Ovada dopo aver percorso la viabilità ordinaria.