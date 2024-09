A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CARNIA-PONTEBBA VERSO TARVISIO

Roma, 20 settembre 2024 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici, nelle quattro notti di lunedì 23, martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 settembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba, verso Tarvisio.

Le aree di parcheggio “Campiolo est”, “Resiutta est” e “Cadramazzo est” saranno chiuse:

-dalle 12:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 settembre;

-dalle 12:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 settembre;

-dalle 12:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 settembre;

-dalle 12.00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 settembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana, per rientrare in A23 alla stazione di Pontebba.