A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO PONTEBBA-TARVISIO NORD VERSO TARVISIO

Roma, 15 luglio 2024 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 15, alle 4:00 di martedì 16 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e Tarvisio nord, in direzione del confine italo-austriaco. Di conseguenza l’area di servizio “Fella est”, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile.

In alternativa, i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria a Pontebba, potranno percorrere la SS13 Pontebbana verso l’Austria, attraversare l’abitato di Tarvisio e rientrare sulla A23 a Tarvisio nord. I veicoli pesanti dovranno sostare obbligatoriamente, fino alla riapertura del tratto, presso il piazzale Interporto di Pontebba.