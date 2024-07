A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA IL CONFINE DI STATO E MALBORGHETTO VALBRUNA VERSO UDINE

Roma, 15 luglio 2024 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di giovedì 18 alle 4:00 di venerdì 19 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra il confine di Stato e Malborghetto Valbruna, verso Udine.

In alternativa, i veicoli leggeri dovranno uscire allo svincolo A2 Arnoldstein in territorio austriaco, percorrere la Strada 83 fino al valico italo-austriaco di Coccau e proseguire sulla SS13 Pontebbana, fino a Malborghetto Valbruna, dove rientrare in A23 e proseguire in direzione di Udine.

I veicoli pesanti dovranno sostare presso l’area di parcheggio A2 Zollamt Arnoldstein, fino alla riapertura del tratto.