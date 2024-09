A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CARNIA-PONTEBBA VERSO TARVISIO

Roma, 9 settembre 2024 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba verso Tarvisio. Contestualmente saranno chiuse anche le aree di parcheggio Campiolo Est, Resiutta Est e Cadramazzo Est.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Carnia, percorrere la SS52 Carnica in direzione Tarvisio e proseguire sulla SS13 Pontebbana sempre in direzione Tarvisio, per poi rientrare in A23 a Pontebba.