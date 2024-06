A16 NAPOLI-CANOSA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CANDELA E CERIGNOLA OVEST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 16 giugno 2024 – Poco dopo le 17, sulla A16 Napoli-Canosa, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, in entrambe le direzioni a causa del fumo proveniente da un incendio in scarpata. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Al momento, sul luogo dell’evento, non si segnalano accodamenti.

Agli provenienti da Napoli e diretti verso Canosa/Bari dopo l’uscita obbligatoria a Candela, si consiglia di percorrere la SP 143 Ofanto e successivamente rientrare in autostrada a Cerignola ovest. Percorso inverso gli utenti che da Canosa/Bari sono diretti verso Napoli.