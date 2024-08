A16 NAPOLI – CANOSA: RIAPERTA LA STAZIONE DI BAIANO SIA IN ENTRATA PER ENTRAMBE LE DIREZIONI SIA IN USCITA DA ENTRAMBE LE PROVENIENZE

Apertura resa possibile grazie all’impegno delle squadre ASPI dopo l’ondata di maltempo

Roma, 28 agosto 2024 – Alle ore 18:30 circa, sulla A16 Napoli-Canosa, è stata completamente riaperta la stazione di Baiano, che era stato necessario chiudere a seguito dei danni causati dal maltempo di ieri.

Nella notte appena trascorsa e per tutta la giornata odierna, sono proseguiti i lavori per riaprire la stazione al traffico nel minor tempo possibile grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, delle pattuglie della Polizia Stradale e al lavoro dei tecnici e delle maestranze di Autostrade per l’Italia che hanno lavorato h24.

Un grande sforzo che ha visto impegnati circa 20 mezzi tra autospurghi, autobotti, escavatori, camion per la movimentazione dei detriti, motospazzole e mezzi speciali, oltre a circa 30 uomini che si sono avvicendati in più turni di lavoro.

Attualmente il traffico circola sia in entrata per entrambe le direzioni, sia in uscita da entrambe le provenienze e non si registrano turbative al traffico.