A16 NAPOLI-CANOSA: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA VALLATA E LACEDONIA IN DIREZIONE CANOSA

Roma, 10 agosto 2024 – Alle 8:30 circa, sulla A16 Napoli-Canosa nel tratto compreso tra Vallata e Lacedonia in direzione Canosa, è stato risolto l’incidente, avvenuto in precedenza all’altezza del km 110.

Attualmente, nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 8 km di coda in diminuzione nel tratto compreso tra Grottaminarda e Lacedonia in direzione Canosa.



In alternativa, chi viaggia verso Canosa può uscire a Grottaminarda e può rientrare in A16 a Candela, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.