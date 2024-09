A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI VALLATA

Roma, 16 settembre 2024 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie Scampitella e Vallesaccarda, sarà installata una deviazione di carreggiata. Di conseguenza, nelle due notti di martedì 17 e mercoledì 18 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Vallata, in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Grottaminarda, al km 81+700 e percorrere la SP235 Fondo Valle Ufita, in direzione di Vallata.