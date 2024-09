A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A30

Roma, 24 settembre 2024 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 25 ALLE 2:00 DI GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE

-sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il ramo di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Salerno.

In alternativa si consiglia di immettersi sulla A30 Caserta-Salerno verso Caserta, uscire a Nola, al km 18+900 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Salerno.

DALLE 2:00 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE

-sarà chiuso, per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto, il ramo immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Caserta.

In alternativa si consiglia di uscire a Tufino, al km 23+500, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie, verso Nola, per entrare in A30 attraverso la stazione di Nola, verso Caserta.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 26 ALLE 2:00 DI VENERDI’ 27 SETTEMBRE

-sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il ramo di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Caserta.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A16 e uscire a Tufino, al km 23+500, per poi rientrare dalla stessa stazione verso Napoli, fino all’allacciamento con la A30, da dove si potrà riprendere il proprio itinerario in direzione di Caserta.

DALLE 2:00 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 27 SETTEMBRE

-sarà chiuso, per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto, il ramo di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Salerno.

In alternativa immettersi sulla A30 verso Caserta, uscire a Nola, al km 18+900, per rientrare dalla stessa stazione in direzione di Salerno.