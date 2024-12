A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI CANDELA-LACEDONIA E GROTTAMINARDA-CANDELA

Roma, 17 dicembre 2024 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione sul viadotto Corvi, al km 119+300, nelle due notti di martedì 17 e mercoledì 18 dicembre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Lacedonia, verso Napoli. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per SR1/SP110 superando la località di Ponte Bovino fino all’incrocio con la SS90, proseguire su questa Statale seguendo le indicazioni per Napoli e rientrare in A16 a Grottaminarda;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

Sarà contestualmente chiusa l’area di servizio Calaggio sud, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, seguire le indicazioni per la SS90 in direzione Foggia fino a Ponte Bovino e immettersi poi sulla SR1 fino a Candela.