A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI BAIANO

Roma, 17 dicembre 2024 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza e per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 dicembre, sarà chiusa la stazione di Baiano, secondo il seguente programma:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 17 ALLE 1:00 DI MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Tufino.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 17 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE in entrata verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Avellino ovest.

DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: -in entrata verso Napoli: Tufino; -in uscita per chi proviene da Canosa/A14: Avellino ovest.