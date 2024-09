A16 NAPOLI-CANOSA: CHISUURE NOTTURNE DEL TRATTO CANDELA-VALLATA VERSO NAPOLI

Roma, 6 settembre 2024 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 9 e martedì 10 settembre, con orario 2:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Vallata, verso Napoli.

Di conseguenza, la stazione di Lacedonia sarà chiusa in entrata verso Napoli e chiusa anche l’area di servizio “Calaggio nord”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per Bovino per poi immettersi sulla SR1 sempre verso Bovino/Napoli e proseguire sulla SS90 fino a Grottaminarda, dove sarà possibile rientrare sulla A16 e proseguire verso Napoli.