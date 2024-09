A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ANCONA NORD E LORETO IN DIREZIONE PESCARA PER ALLAGAMENTI

Roma, 18 settembre 2024 – Alle 9:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ancona nord e Loreto in direzione Pescara, a causa degli allagamenti provocati delle forti piogge che dalla giornata di ieri stanno interessando la zona.

Per la stessa causa è temporaneamente chiusa anche l’uscita di Loreto per le provenienze da Ancona.



Il personale della Direzione del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia è a presidio dell’area interessata per garantire un monitoraggio costante dell’evento.



Attualmente, nel tratto interessato si registra 1 km di coda nel tratto compreso tra Ancona sud e Loreto in direzione Pescara.



Chi viaggia verso Pescara deve uscire ad Ancona nord e può rientrare in A14 a Loreto, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.