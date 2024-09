A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTA L’USCITA DI ANCONA SUD PER LE PROVENIENZE DA BOLOGNA

Roma, 19 settembre 2024 – Alle 10:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stata riaperta l’uscita di Ancona sud per le provenienze da Bologna, precedentemente chiusa a causa degli allagamenti provocati delle forti piogge.

Pertanto, attualmente la stazione di Ancona sud è completamente aperta sia in entrata che in uscita, in entrambe le direttrici.

Rimane attivo il costante presidio della zona da parte del personale della Direzione del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Autostrade per l’Italia consiglia agli utenti che dovranno mettersi in viaggio nelle tratte interessate di informarsi prima della partenza e durante il viaggio, attraverso i canali di infoviabilità di Aspi aggiornati in tempo reale, tramite i collegamenti in onda su Rai Isoradio, RTL102.5, RTL102.5 News e, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.