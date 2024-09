A14 BOLOGNA-TARANTO: RESTA CHIUSA PER MALTEMPO L’ENTRATA DI CESENA IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 18 settembre 2024 – Nella serata di ieri, sulla A14 Bologna-Taranto, è stata precauzionalmente chiusa l’entrata di Cesena in direzione Bologna, a causa delle forti piogge. Il personale della 3° Direzione di Tronco di Autostrade per l’Italia presidia l’area interessata e ha attivato un monitoraggio costante dello svincolo che resta chiuso in attesa dell’evoluzione meteo che sta interessando l’area.

Attualmente, nel tratto interessato non si registrano turbative alla circolazione.

In alternativa, chi deve entrare in A14 in direzione Bologna può utilizzare la stazione di Cesena nord.