Viabilità

In occasione della dodicesima tappa “Martinsicuro-Fano” del Giro d’Italia che si svolgerà giovedì 16 maggio, sarà necessario chiudere le stazioni di Pedaso e di Fermo Porto San Giorgio, in uscita per chi proviene da Bari/Pescara e da Bologna/Ancona, dalle 10:30 alle 14:00 e, comunque, fino al passaggio dei ciclisti.

In alternativa, utilizzare la stazione di Porto Sant’Elpidio, al km 270+800, o di Grottammare al km 301+800.