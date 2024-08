A14 BOLOGNA-TARANTO: MEZZO PESANTE RIMOSSO NEL TRATTO COMPRESO TRA VAL VIBRATA E ROSETO DEGLI ABRUZZI IN DIREZIONE PESCARA, CODE A TRATTI

Roma, 9 agosto 2024 – Alle ore 19:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Val Vibrata e Roseto degli Abruzzi in direzione Pescara, è stato spento e rimosso il mezzo pesante precedentemente in fiamme all’altezza del km 344 e si registrano code a tratti in diminuzione.

Attualmente, nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili.