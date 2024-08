A14 BOLOGNA-TARANTO: INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA IMOLA E LA DIRAMAZIONE PER RAVENNA VERSO ANCONA

Roma, 1 agosto 2024 – alle ore 11:45, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Imola e la Diramazione per Ravenna in direzione Ancona, è avvenuto un incidente autonomo in corrispondenza del km 52+700, che ha visto coinvolto un mezzo pesante che ha disperso il carico su entrambe le carreggiate.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Al momento, in corrispondenza dell’incidente il traffico transita su una corsia in direzione Ancona e su due corsie in direzione Bologna. Si registrano inoltre 6 km coda in entrambe le direzioni.

Si stanno predisponendo le operazioni per la distribuzione di acqua agli utenti in coda.

Agli utenti in viaggio diretti verso Ancona, si consiglia di uscire alla stazione di Faenza, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Castel San Pietro Terme.

Percorso inverso per chi è diretto verso Bologna.