A14 BOLOGNA-TARANTO: CODE PER LAVORI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO A14/A25 E ATRI PINETO VERSO ANCONA

Roma, 23 settembre 2024 – poco dopo le ore 17:45, sulla A14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra il bivio A14/A25 e Atri Pineto in direzione Ancona, si registrano 8 km di coda in corrispondenza di un cantiere per lavori all’altezza del km 354, dove il traffico transita su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta.

Agli utenti in viaggio verso Ancona, si consiglia di uscire a Pescara sud per poi rientrare ad Atri Pineto verso Ancona dopo aver percorso la viabilità ordinaria.