A14 BOLOGNA-TARANTO: CODE PER LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA INCIDENTE TRA CERIGNOLA EST E CANOSA IN DIREZIONE BARI

Roma, 27 luglio 2024 – Alle ore 11:00 circa, sull’autostrada A14 Bologna – Taranto, nel tratto compreso tra Cerignola Est e Canosa in direzione Bari, si registrano 3 km di coda in aumento a causa di un cantiere per il ripristino dei danni causati da un incidente autonomo avvenuto questa notte all’altezza del km 609.





Attualmente, il traffico in direzione Bari transita su due corsie, di cui una in deviazione sulla carreggiata opposta.





Inoltre, si registrano 6 km di coda in aumento nel tratto compreso tra Andria ed il bivio con la A16 Napoli – Canosa in direzione Pescara, dove il traffico transita su una corsia, e ripercussioni in A16 in direzione Canosa, dove si registrano 2 km di coda tra Cerignola Ovest ed il bivio con la A16.