A14 BOLOGNA-TARANTO: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA FAENZA E IMOLA VERSO BOLOGNA

Roma, 29 luglio 2024 – Alle ore 15:00 circa, sulla autostrada A1 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Faenza e Imola in direzione Bologna, si registrano 6 km di coda in aumento a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 51. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su due corsie. Si registrano inoltre ripercussioni sulla viabilità anche sulla Diramazione per Ravenna, con 1 km di coda nel tratto compreso tra Ravenna e l’allacciamento con A14 Bologna-Taranto in direzione Bologna.