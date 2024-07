A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FORLI’-FAENZA VERSO BOLOGNA E USCITA STAZIONE DI FORLI’

Roma, 29 luglio 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire diverse attività, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 30 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 31 LUGLIO

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 1 ALLE 6:00 DI VENERDIO’ 2 AGOSTO

per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici: sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria, rotatoria La Pié, viale della Costituzione, SS 727 bis Tangenziale est fino all’uscita 8, SS727 Circonvallazione nord est, rotonda dei Fiori, SS9 via Emilia, via Fratelli Rosselli, SP8 e rientrare in A14 alla stazione di Faenza.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 31 LUGLIO ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 1 AGOSTO per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Forlì, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Faenza o di Cesena nord.