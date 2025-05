A1 MILANO-NAPOOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE

Roma, 30 aprile 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 3 maggio, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Reggio Emilia, al km 137+100, o di Parma, al km 110+400.