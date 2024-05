Viabilità

A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ROSETO DEGLI ABRUZZI

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 maggio, sarà chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi, in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Teramo Giulianova Mosciano Sant’Angelo.

A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI ORTONA

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 maggio, sarà chiusa la stazione di Ortona, in uscita per chi proviene da Bari.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Lanciano.

A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VASTO NORD

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Vasto nord, secondo il seguente programma:

-dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bari;

-nelle due notti di giovedì 16 e venerdì 17 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in uscita per chi proviene da Bari: Vasto sud;

in entrata verso Pescara: Val di Sangro.