A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI POGGIO IMPERIALE

Roma, 24 giugno 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, nelle due notti di martedì 25 e mercoledì 26 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Poggio Imperiale, in entrata in entrambe le direzioni, Bari e Pescara, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce e attività di ispezione sottovia.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bari: San Severo;

verso Pescara: Termoli.