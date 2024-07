A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SAN BENEDETTO DEL TRONTO-GROTTAMMARE VERSO ANCONA/BOLOGNA

Roma, 15 luglio 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire l’esecuzione delle attività di ispezione delle gallerie “Montesecco” e “Monterenzio”, in linea con le tempistiche previste dalla normativa di riferimento, nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 luglio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, verso Ancona/Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Benedetto del Tronto, seguire per SS16 Adriatica e continuare in direzione di Ancona, con rientro in A14 alla stazione di Grottammare.