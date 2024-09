A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FAENZA-ALLACCIAMENTO DIRAMAZIONE PER RAVENNA VERSO BOLOGNA

Roma, 20 settembre 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 23 e martedì 24 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e l’allacciamento con la D14 Diramazione per Ravenna, verso Bologna.

Nelle stesse notti, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Santerno est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è diretto verso Ravenna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la SP8 ed entrare sulla Diramazione per Ravenna attraverso lo svincolo di Bagnacavallo;

per chi è diretto verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP72, via Granarolo, via San Silvestro, via Piero della Francesca, viale Risorgimento, SS9 via Emilia, SP610 e rientrare in A14 alla stazione di Imola.

Per le lunghe percorrenze (da Ancona verso Ferrara), si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cesena nord e percorrere poi la E45 e la SS16 Adriatica.