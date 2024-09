A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI ALLACCIAMENTO SS7-MOTTOLA CASTELLANETA E CERIGNOLA EST -FOGGIA ZONA INDUSTRIALE

Roma, 13 settembre 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle tre notti di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la SS7 Appia e Mottola Castellaneta, verso Bari.

In alternativa, immettersi sulla SS100 verso Bari fino allo svincolo di San Basilio, proseguire poi sulla SP23 Castellaneta-San Basilio ed entrare sulla A14 alla stazione di Mottola Castellaneta;

-dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola est e Foggia Zona Industriale, verso Pescara.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Le Saline est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola est, proseguire sulla SP77 Rivolese verso Cerignola, immettersi sulla SS16 Adriatica in direzione di Foggia fino a raggiungere l’uscita Incoronata e rientrare in A14 alla stazione di Foggia Zona Industriale.