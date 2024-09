A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE PER QUATTRO ORE L’ALLACCIAMENTO A13

Roma, 24 settembre 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, alle 2:00 alle 6:00 di mercoledì 25 settembre sarà chiuso, per chi proviene da Ancona, il ramo di allacciamento sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, al km 22+200 della A14, percorrere la Tangenziale di Bologna, per entrare in A13 a Bologna Arcoveggio.