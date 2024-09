A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO POGGIO IMPERIALE-SAN SEVERO VERSO BARI

Roma, 20 settembre 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 20, alle 6:00 di sabato 21 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, verso Bari.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “San Trifone ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Poggio Imperiale, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica verso Foggia/San Severo, proseguire nel centro abitato di San Severo e sulla SS272 verso San Marco in Lamis fino a raggiungere la stazione di San Severo, da dove rientrare in A14 e riprendere il proprio itinerario in direzione di Bari.