A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO SULLA D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA DA ANCONA E BOLOGNA VERSO RAVENNA

Roma, 26 luglio 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 luglio, saranno chiusi i rami di allacciamento sulla D14 Diramazione per Ravenna, per chi proviene da Bologna e da Pescara/Ancona ed è diretto verso Ravenna. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: -per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Ravenna: anticipare l’uscita alla stazione di Imola, al km 50+100 della A14, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SP253 (Massalombarda-Sant’Agata sul Santerno), via Piratello (Lugo), SP95 via X Aprile, via Madonna di Genova ed entrare sulla Diramazione allo svincolo di Lugo Cotignola; -per chi proviene da Ancona ed è diretto verso Ravenna: anticipare l’uscita alla stazione di Faenza, al km 64+500 della A14, proseguire sulla SP8 ed entrare sulla Diramazione allo svincolo di Lugo Cotignola.