A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PINETO-PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO VERSO BARI

Roma, 6 luglio 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del D.lgs 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria “Colle Pino”, dalle 22:00 di martedì 9 alle 5:00 di giovedì 10 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pineto e Pescara nord Città Sant’Angelo, verso Bari.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pineto, seguire per SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo.