A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI GROTTAMMARE

Roma, 16 settembre 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività finalizzate al potenziamento degli impianti (previsti ai sensi del D.lgs 264/06) delle gallerie San Basso, Castello di Cupramarittima, San Cipriano e Castello di Grottammare, sarà installata una deviazione di carreggiata.

Di conseguenza, dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 settembre, non sarà accessibile l’entrata della stazione di Grottammare, verso Ancona/Bologna. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Pedaso.