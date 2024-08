A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO SU CODA PER MEZZO PESANTE IN FIAMME NEL TRATTO COMPRESO TRA VAL VIBRATA E ROSETO DEGLI ABRUZZI IN DIREZIONE PESCARA

Roma, 9 agosto 2024 – Alle ore 18:15 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Val Vibrata e Roseto degli Abruzzi in direzione Pescara, si registrano 8 km di coda per un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 344.

Sono in atto le operazioni di spegnimento del mezzo da parte dei Vigili del Fuoco, oltre ai quali sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.



Attualmente, nel tratto interessato il traffico transita su una corsia.



In alternativa, chi viaggia in direzione Pescara può uscire a Val Vibrata e può rientrare in A14 a Pineto, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.