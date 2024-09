A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA VERSO BOLOGNA

Roma, 20 settembre 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto è stato aggiornato il programma di chiusura del tratto Valle del Rubicone e Cesena, verso Bologna, come di seguito indicato:

-dalle 22:00 di questa sera, venerdì 20, alle 6:00 di sabato 21 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra VALLE DEL RUBICONE E CESENA NORD, VERSO BOLOGNA.

Si precisa che la stazione di Cesena sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valle del Rubicone, percorrere la viabilità ordinaria: SP33, via Secondo Casadei, rotatoria Gli Antonelli, rotatoria Carlo Brighi, rotonda Martini, via Emilia Levante, SS9, rotonda Rubicone, via Ugo La Malfa, SS 726 fino all’uscita 6 per SS3 bis-E45 per Ravenna e rientrare in A14 alla stazione di Cesena nord;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Cesena, verso Bologna: Cesena nord;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Cesena, verso Ancona: Valle del Rubicone.