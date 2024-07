A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA STAZIONE DI POGGIO IMPERIALE. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI FOGGIA, SAN SEVERO E CERIGNOLA EST

Roma, 22 luglio 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato modificato il programma di chiusura della stazione di Poggio Imperiale previsto nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 luglio. Pertanto, si indicano di seguito le chiusure previste sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 22 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 23 LUGLIO sarà chiusa la stazione di Foggia, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di San Severo, di Cerignola est o di Foggia Zona Industriale (quest’ultima altamente automatizzata).

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 23 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 24 LUGLIO sarà chiusa la stazione di Poggio Imperiale, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: -in entrata verso Bari: San Severo; -in uscita per chi proviene da Pescara: Termoli. Si ricorda la chiusura, sulla stessa A14, della stazione di Termoli, in entrata verso Pescara, per consentire lavori di manutenzione e riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto Rio Vivo.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 24 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 25 LUGLIO sarà chiusa la stazione di San Severo, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Foggia o di Poggio Imperiale.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 25 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 26 LUGLIO, IN MODALITA’ ALTERNATA -sarà chiusa la stazione di Cerignola est, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Canosa, di Foggia o di Foggia Zona Industriale (quest’ultima altamente automatizzata); -sarà chiusa la stazione di Canosa, in entrata e in uscita. In alternativa si potranno utilizzare le stazioni di Cerignola est o di Andria Barletta sulla stessa A14 o la stazione di Cerignola ovest sulla A16 Napoli-Canosa. Si ricorda che suddette chiusure saranno effettuate nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio, in modalità alternata.